Crecimiento urbano orilla a especies silvestres a tener contacto con la población

El crecimiento urbano en ciudades como Xalapa, donde las zonas arboladas ahora están siendo desplazadas por unidades habitacionales, ha obligado a especies silvestres a entrar cada vez más en contacto con la población.Así lo señaló el encargado del Departamento de Fauna de la Fundación de la Universidad Veracruzana (UV), Pablo Cobos Mejía, quien apuntó que es muy frecuente el reporte de iguanas, serpientes o aves en patios de casas.“Estamos ocasionando que se desplace la fauna de las zonas que antes eran zonas arboladas, las Áreas Naturales Protegidas o manchas verdes muy grandes están siendo urbanizadas y los animales se tienen que desplazarse de una y otra manera y en muchas ocasiones se van a las zonas urbanas y la gente tiene contacto y encuentros con animales”, lamentó.También expuso que muchas veces la población no sabe qué hacer con estos ejemplares silvestres y los mata, aunque en otros casos son entregados al área a su cargo, quién les da los cuidados necesarios antes de su reubicación.“Nosotros en el departamento de fauna recibimos siempre algunos ejemplares y de ahí los que vemos en buen estado se reubican en zonas donde deben estar y los que no, se traspasan a veterinarios y una vez que están ya bien se vuelven a liberar, que es lo ideal”, puntualizó Cobos Mejía.Expuso que ante el apoderamiento de las zonas periféricas de la ciudad por parte de la población, ocurre en mayor medida este contacto con los animales y si bien hay quienes los asesinan, destacó que en los últimos años ha crecido la conciencia por su cuidado.“Incluso se les recomienda que cuando vean algún polluelo tirado en su jardín que no lo levanten porque es muy común que eso pase y muchas veces los padres los auxilian y la gente por desconocimiento y por buena intención lo agarra y los quiere llevar a un centro de rehabilitación y ahí mueren porque no tienen los cuidados adecuados”, explicó el biólogo.Además, el responsable de la Unidad de Manejo de Fauna del CCAD, acotó que el gato doméstico es uno de los animales que ha causado la extinción de especies silvestres, por lo que recomendó a la ciudadanía tener a sus mascotas encerradas y esterilizadas.“Los gatos son muy propensos a llevar premios a sus dueños y llevan lagartijas, aves, serpientes, ratones y todo tipo de animales y llevan muchos animales y la cantidad de gatos que tiene luego la gente es impresionante”, concluyó.