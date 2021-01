Credenciales con vencimiento 2019 o 2020 servirán hasta el 6 de junio: INE

El vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en la Junta Distrital 10 del Instituto Nacional Electoral (INE), con cabecera en Xalapa, Jaime Maldonado Galindo, recordó a los ciudadanos que las credenciales para votar con fecha de vencimiento de 2019 o 2020, tienen vigencia hasta el día de las elecciones, el 6 de junio y pueden ser usadas como identificación oficial.



“Es importante que lo conozca la ciudadanía para que no se exponga, si su credencial tiene vigencia del año 2019 o del año 2020 podrán seguir utilizándola, les va a servir para identificarse, así como también les puede servir para votar, estas personas no tienen ningún problema, no tendrían ninguna premura por ir al módulo”, puntualizó.



De allí que les pidiera no acudir a realizar la renovación de la mica y en cambio permitir que los que requieren inscribirse por primera vez, reinscrirbirse o hacer algún cambio de datos, puedan tomar los lugares que se estarán habilitando del 1º al 10 de febrero en el módulo ubicado en la avenida Ruiz Cortines, colonia Represa del Carmen, muy cerca de “Los Lavaderos”.



“A partir del 1º de febrero, la ciudadanía puede acudir a los módulos de atención ciudadana sin previa cita, siempre y cuando lleve todos los documentos dependiendo del trámite que vaya a realizar, puede acudir con normalidad, desde luego guardando todas las medidas de sana distancia y portando cubrebocas”, expresó Maldonado Galindo.



Acotó que las citas hasta esa fecha están agotadas, por lo que desde oficinas centrales en la Ciudad de México se decidió permitir a estos ciudadanos asistir a realizar los trámites sin requerir una ficha de atención.



“Esta medida se tomó para apoyar a todos los ciudadanos que cambian algún dato en el padrón electoral y la lista nominal, algunos de ellos efectivamente son incorporaciones de jóvenes que están por cumplir los 18 años, reincorporaciones de algunos ciudadanos que por alguna razón su credencial perdió vigenciay también daremos prioridad a quienes pretendan hacer algún cambio de domicilio”, reiteró.



Expuso que ampliaron momentáneamente una hora el horario de atención, por lo que los ciudadanos de Xalapa pueden acudir de 8 de la mañana a 9 de la noche de lunes a viernes y a partir del 1º de febrero también laborarán los días sábados de 8 de la mañana a 8 de la noche.



“Ojalá pudiera sensibilizarse la ciudadanía y que por la situación en la que estamos viviendo, no se acerquen momentáneamente al módulo quienes están en esta situación (con credenciales de 2019 y 2020) y que pudiéramos darle más oportunidad a todas aquellas personas que sí requieren un cambio en su credencial”, refrendó el funcionario electoral.