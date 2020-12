Credenciales vencidas en 2019 seguirán vigentes hasta elecciones de 2021: INE

Las credenciales para votar con fotografía que vencieron en 2019 serán válidas hasta el 6 de junio de 2021, es decir, servirán para las elecciones, señaló el vocal ejecutivo en Veracruz del Instituto Nacional Electoral (INE), José Cervantes Martínez.



“Las credenciales que vencieron desde el 31 de diciembre de 2019 y las que van a vencer ahorita el 31 de diciembre de 2020, van a permanecer vigentes”, afirmó.



El funcionario electoral expuso que se trata de una situación extraordinaria que se generó ante la pandemia por el COVID-19, pues durante varios meses las oficinas permanecieron cerradas por recomendaciones sanitarias.



Sin embargo, al retornar a la actividad, se tuvo que hacer con menor cantidad de personal y la atención ahora es por cita, lo que genera que el avance sea lento, por lo que no dará tiempo de concluir el 10 de febrero, que es la fecha límite para la renovación de la credencial.



“Tenemos un servicio muy controlado en los módulos para evitar cualquier contagio, estamos atendiendo con citas y no lo hacemos con la dinámica que hacíamos en otros tiempos, va a llegar el 10 de febrero, que es la fecha límite para renovar credencial y a lo mejor alguien no tuvo la oportunidad o el tiempo para poder acudir, entonces los estaríamos dejando sin la oportunidad de votar, por eso se tomó esta decisión, es por el tema de la pandemia, no es ninguna otra cosa”, detalló.



Cervantes Martínez dejó en claro que la vigencia de la credencial con terminación al 31 de enero de 2019, se debe respetar también en bancos y lugares comerciales para realizar trámites.



Por lo anterior, hizo un llamado a la población para que, en caso de enfrentar algún tipo de dificultad para realizar algún trámite por la vigencia de la credencial, avise al INE para que se actúe, asimismo, exhortó a las instituciones bancarias y comerciales a tomar en cuenta esta situación, que insistió es “extraordinaria”.



“Nos ha pasado que en algunos bancos no se reciben, en lugares comerciales no quieren aceptar la credencial 2019, ahí le pedimos a la ciudadanía que coadyuve con el INE, que nos avise para que actuemos de inmediato y que se pueda aceptar la credencial”, finalizó.