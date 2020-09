Créditos de 10 mil pesos a pequeños empresarios “son mejor que nada”: SEDECOP

Los créditos por 10 mil pesos a pequeños empresarios que otorgó el Gobierno del Estado “son mejor que nada”, afirmó el secretario de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), Enrique Nachón García.



“10 mil pesos alcanzan no sé si para mucho o para poco pero es mejor que nada”, declaró el funcionario estatal.



El funcionario consideró que los líderes de las cámaras empresariales que señalan un supuesto pago de intereses por dicha ayuda no están enterados del programa y faltan a la verdad criticando la ayuda otorgada.



“Ni a CANACINTRA ni a COPARMEX les dimos crédito (…); qué bueno que lo dicen ellos, yo no voy a opinar sobre ese tema porque es una opinión. Lo que sí digo es que los créditos que se dieron de 10 mil pesos a microempresarios son con 8 meses de gracia y a tasa cero”, declaró.



En otro tema, cuestionado sobre los cobros de impuestos que está realizando la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), dijo que buscará dialogar con el titular de la dependencia, José Luis Lima Franco.



Expuso que se había proyectado aplazar el pago de gravámenes como el Impuesto a la Nómina, al Hospedaje y el Derecho de Tenencia mediante un plan de acción inicial.



“Entiendo la inquietud de la gente porque a título personal yo estoy igual (…); todos estamos sufriendo a diferentes parámetros”, declaró.