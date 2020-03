Créditos de Gobierno Estatal no alcanzan para pagar a un trabajador: COPARMEX

De “insuficientes” calificó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Xalapa, Luis Sánchez Ávla, las medidas anunciadas por el Gobierno de Veracruz en el tema fiscal y económico a favor de la clase empresarial.



Criticó que el Ejecutivo imponga condicionantes a los empresarios para acceder a los beneficios.



"Si bien es cierto que los apoyos lo requieren los micros, pequeños y medianos empresarios y podemos considerarlos de menos de 50 trabajadores, creo que son insuficientes", dijo.



Citó de ejemplo que el Gobierno condicionó que las personas físicas o morales no recurran a despidos de personal.



En cuanto a los préstamos de 10 mil pesos, Sánchez Ávila reprochó que no alcanzan ni para pagar dos meses de salario de un trabajador.



"No alcanza ni para dos meses y así como debe haber solidaridad empresarial en la sociedad, debe existir solidaridad del Gobierno, sus acciones y los supuestos beneficios", dijo.



Aseguró que faltó empatía del sector gubernamental con los empresarios e incluso extensiones o prórrogas de impuestos.



"Y tener más sensibilidad con algunos giros, como la hotelería y los restaurantes", dijo.



Advirtió que en los próximos días se "apriete" más a las empresas y en todo caso, el tema no es el sector como tal.



"Si bien tienen que sobrevivir pero si las empresas no sobreviven tampoco sobreviven las personas y se tiene que medir por el número de las familias de los trabajadores", dijo.



Por lo que observó que en los casos de empresas con 49 trabajadores, equivalen a la manutención de 250 ciudadanos, sin embargo, el punto de vista del Gobierno es de una sola empresa.



"Y entonces, 250 personas deben buscar cómo sobrevivir, cómo comer y no sabemos si va a ser un mes, o menos o más", aseguró el dirigente empresarial.