Créditos de nómina pueden “esclavizar” con deuda, advierte El Barzón

En tasas por encima del mínimo vital, ventas “atadas” y una “esclavitud de deudas” incurren empresas prestamistas con solicitantes de un crédito, advirtió la coordinadora general de El Barzón de Resistencia Civil, María Teresa Carbajal Vázquez.



Lo anterior, por medio de los denominados créditos de nómina, con los cuales una sola persona contrata varios préstamos para pagar adeudos contraídos con una misma empresa.



Carbajal Vázquez alertó que la operación de dichas empresas, por su denominación de Sociedad Anónima, se sujeta a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) por cuanto a prácticas abusivas, entre éstas las "ventas atadas".



La coordinadora de El Barzón refirió el caso de una deudora con domicilio en Teocelo, contratante de un crédito de nómina y cuya acreedora le obligó a comprar un electrodoméstico, con un costo de más de 2 mil pesos, en una tienda local de Xalapa; es decir, "una venta atada".



Aclaró que el funcionamiento de este tipo de empresas escapa de la vigilancia de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), dado que no funcionan como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple.



Teresa Carbajal indicó que el problema de los créditos de nómina no es exclusivo de una sola institución pública, ni de un sólo funcionario, sino que atañe a varias dependencias con las que la iniciativa privada ha suscrito convenios para otorgar préstamos a sus trabajadores.



Añadió que hay casos de jubilados que obtienen créditos con tasas de interés superiores al 30 por ciento ordinario, a pesar de que el Código de Comercio no lo permite.