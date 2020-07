Crematorio de “La Luz” opera con horno embargado por SAT: PMA

El titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés, afirmó que el horno que opera el crematorio de la funeraria “La Luz”, en la ciudad de Veracruz, fue embargado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).Cabe recordar que en días pasado la PMA acudió al Crematorio “Lander” para clausurar por presuntamente no contar con los permisos necesarios. Sin embargo, los dueños se negaron acusando abusos de las autoridades, por lo que incluso interpusieron una denuncia Previamente, la Procuraduría también denunció a la empresa por violar los sellos de clausura.Como ya habían señalado, Rodríguez Cortés afirmó que “La Luz” ha estado dando sus servicios de manera irregular desde 2013, además, recientemente tuvieron 13 días para entregar la documentación y permisos para operar.La inspección a ese crematorio de derivó de las quejas de locatarios del mercado “Malibrán”, quienes se quejaron por las emisiones de humo y olores fétidos, lo que temen les cause daños a la salud.El Procurador señaló que se vive una situación difícil por la pandemia y los crematorios son necesarios, pero no se permitirá que laboren de manera irregular.