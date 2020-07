Crematorio de Veracruz pone queja ante Derechos Humanos contra PMA

La accionista de la Funeraria "La Luz", Bertha Antonia Malpica Martínez, interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por abuso de autoridad en contra de los representantes de la Procuraduróa de Medio Ambiente, luego de que acudieran a clausurar el establecimiento.



Afirmó que cuentan con todas las licencias requeridas para operar y sus dos hornos tienen anuncios de la Secretaría de Medio Ambiente, por lo cual no incurren en irregularidades para cremar restos humanos.



"Hemos sido víctimas de atropellos por parte de la Procuraduria de Medio Ambiente, están incurriendo en un delito, nos están queriendo clausurar en medio de esta pandemia cuando estamos cremando a las personas que han fallecido, nos están argumentado que no tenemos unas licencias, las cuales aquí las tenemos, son copia certificada".



Afirman que ellos seguirán operando porque no se concretó legalmente la clausura.



Incluso, señalan que es un riesgo que pretendan detener sus cremanciones en medio de la crisis por el COVID-19 y dejarían 2 de los 5 hornos sin operar.



"Nosotros nos regimos por la ley de salubridad, estamos en orden, en el 2015 sacamos la cedula única y hay que hacer refrendo anual".



Adicionalmente, se interpondrá una denuncia en contra de la Secretaría de la Función Pública.