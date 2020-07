Crematorio de Veracruz sigue operando pese a clausura; PMA reitera que sancionará

Tal como lo informaron los dueños, la funeraria “La Luz” mantuvo operando sus hornos de cremación este viernes, a pesar de que ayer la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) determinara clausurarlos por la presunta falta de permisos.



Con el argumento de que no se realizó la clausura en términos jurídicos, el establecimiento sigue cremando cadáveres. La PMA advirtió que ahora se sigue un caso penal, por la ruptura de los sellos de clausura.



"En el momento que ellos siguen operando ya se interpuso una denuncia contra la persona que retiró los sellos porque se hizo la clausura, se cumplió la clausura, si ellos no la quieren acatar, ya se verá y se procede legalmente y se va a continuar con una denuncia penal", dijo Gaspar Monteagudo, jefe de Inspección de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA).



Aclaró que el procedimiento de clausura que realizó la PMA fue "administrativo", ahora el caso lo lleva la Fiscalía General del Estado por la denuncia interpuesta al violar los sellos, además de las sanciones por el incumplimiento de las normas ambientales.



Además, se sumará una denuncia por las agresiones al personal de la Procuraduría de Medio Ambiente.



"Ya lo que hicieron ellos, al romper los sellos, al impedir que los inspectores hicieran su trabajo, al haberlos empujado, al haberlos de alguna manera sacado del lugar de la forma que en todo mundo lo vio, hay una denuncia penal y estará interpuesta en estos días".



La PMA insiste en que desde hace 7 años hay un expediente abierto contra la Funeraria "La Luz", por no cumplir con los permisos requeridos, tiene denuncias ciudadanas por la emisión de una nube color negro que provoca un intenso olor, presuntamente por el mal funcionamiento del quemador de postcombustión en el horno crematorio.