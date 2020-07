Crematorio del Panteón de Veracruz Puerto, fuera de servicio por mantenimiento

El crematorio del Panteón Jardín Municipal de Veracruz está fuera de servicio debido a que se encuentra en mantenimiento, es uno de los 5 crematorios con los que se cuenta en la zona de Veracruz-Boca del Río y Medellín.



En plena contingencia sanitaria por el COVID-19, las cremaciones humanas se han incrementado en un 50 por ciento. Cada mes aumenta el número de solicitudes que se requieren, incluso, las familias deben esperar hasta 3 días porque se realice el servicio debido a que los hornos están saturados.



Reconoció que los crematorios están rebasados, "hay personas que tienen que esperar 2 a 3 días para cremar a su difunto, es una realidad. En Veracruz hay 5 crematorios, incluyendo Medellín de Bravo y ahorita desafortunadamente hay uno que no está dando atención porque está en mantenimiento y quedan 4 crematorios que estamos dando servicio", dijo la encargada de la funeraria "Del Ángel", Jaqueline Rivera.



Precisó que si bien la demanda ha crecido, cada horno de cremación tiene una capacidad y es importante adaptarse a ello para mantenerlos en condiciones adecuadas.



"Ha incrementado más del 50 por ciento. Yo sólo cremo 120 defunciones mensuales, no puedo dar más porque el crematorio no va a cremar a marchas forzadas porque también hay que cuidar mucho la parte de la combustión".



Con la sobredemanda de cremaciones y sin un horno en funcionamiento, hace más complicado llevar a cabo todos los servicios que se requieren.



No obstante, se debe adecuar a la capacidad de cada horno, "el sobrecalentamiento empieza a emitir humo negro, como equipo tienes que ver la capacidad que tienes, darle un descanso, darle mantenimiento, cada 15 días damos mantenimiento preventivo".