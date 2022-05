Cretinos o desinformados critican al Gobierno ante inseguridad, dice AMLO

“Cretinos”, “desinformados” e “hipócritas de doble moral”, así calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los críticos de su estrategia de seguridad, basada en “atender las causas” de la violencia que azota al país y que se encuentra en un estancamiento en niveles altos.En su conferencia mañanera de este viernes desde Culiacán, Sinaloa, el principal bastión del Cártel de Sinaloa, López Obrador refirió que critican la acciones de su gobierno en materia de seguridad, cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa “se robó la presidencia” y le declaró la guerra al crimen organizado para legitimarse sin tener una estrategia.“Y por si fuera poco lo que estoy diciendo, coloca (Felipe Calderón) como secretario de Seguridad Pública a García Luna, era su brazo derecho, entonces los muy cretinos ahora, o desinformados, nos dicen ‘y qué estás haciendo, por qué no resuelves el problema’; esa doble moral, esa hipocresía es lo que más molesta. Nosotros estamos atendiendo el problema, enfrentando las causas”, expresó López Obrador en Culiacán.López Obrador aseguró que su gobierno no tiene relaciones de complicidad con nadie “como antes”, cuando, dijo, los gobernantes llegaban porque los apoyaban los grupos de la delincuencia organizada o los grupos de la delincuencia de cuello blanco.“Tenían más poder para designar gobernadores y hasta presidentes, los delincuentes de cuello blanco, que la delincuencia organizada. Nada más que eso por la simulación que imperaba, se mantenía en silencio, por eso no se hablaba, era cuando decían que ladrón era el que se robaba una gallina o un cilindro de gas, o una bolsa y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad”, expresó.“¿Por qué se nos va a olvidar que Felipe Calderón se roba la presidencia? Felipe Calderón y el grupo de la delincuencia organizada de cuello blanco, se roban la presidencia. Imagínense lo que es eso, robarse la voluntad de todo un pueblo pero no sólo es eso, eso es un robo para buscar legitimarse, después de robarse la presidencia, declara la guerra al narcotráfico sin tener ninguna estrategia de nada, buscando situarse en un buen lugar y además quedar bien afuera”.“Y nos meten en un problema grave, no pensó en que la paz es fruto de la justicia, no pensó en atender el problema con trabajo, producción, combatiendo la pobreza, atendiendo los jóvenes, no guerra”, arremetió contra el expresidente de México.