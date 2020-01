Crimen asfixia Coatzacoalcos; critica Diputado imparables “cortinazos”

La inseguridad en el puerto de Coatzacoalcos “ya es asfixiante” y pese a ello no se ve una estrategia definida para hacer frente a la ola delictiva, aseveró Gonzalo Guízar Valladares.



El diputado local y coordinador del grupo parlamentario “Del Lado Correcto de la Historia” en el Congreso del Estado, lamentó que en las ultima semanas se hayan presentado 18 “cortinazos”, es decir, robos a comercios violando las cortinas de acero.



“El robo de comercios cerrados forzando las puertas denominados como cortinazos, es la modalidad de ilícito que se ha multiplicado sin que alguna autoridad ponga un alto a esta escalada de atracos”.



Por lo que expuso que ojalá y “los policías no protegen a los delincuentes”, pues añadió que tan grave es la inseguridad como la impunidad que prevalece en el sur de Veracruz y que ha generado una espiral imparable de hechos delictivos.



Dijo que es indignante ver cómo el patrimonio de los empresarios, ganado con mucho esfuerzo de trabajo, se esfuma por un robo que se encubre en el manto de la impunidad.



Lamentó que no haya respuestas efectivas por parte de las instituciones encargadas de brindar seguridad ciudadana y aún más que en Coatzacoalcos exista tal desarticulación al grado de no contar con la definición de mandos en la policía municipal.



El legislador señaló que el año que recién concluyó fue uno de los más violentos en la última década y pese a esa situación que ya es insostenible, no hay soluciones que den tranquilidad a la población, por lo que urgió a la definición de estrategias y a soluciones inmediatas.