Crimen bloquea proyecto del Ferrocarril del Istmo, revela AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que bandas de delincuentes impiden el avance del proyecto del Istmo de Tehuantepec, el cual conectará los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, con Salina Cruz, en Oaxaca.



“Ahora que fui al Istmo me enteraron de que tenemos tramos en donde se está construyendo o rehabilitando la vía del Ferrocarril del Istmo, que no se ha podido avanzar porque hay bandas de delincuentes que exigen soborno a las empresas para poder trabajar; pero no sólo eso, quieren que a ellos se les compre el material, y tienen el control y amenazan.



“Pues desde aquí les mandamos decir: Ya no es permitido eso, sea quien sea no se acepta la delincuencia, no se permite la delincuencia, ni la delincuencia organizada ni la delincuencia de cuello blanco, ya no hay influencia que sirva” expuso en su conferencia matutina de este martes.



El presidente insistió que la corrupción e impunidad son el principal problema del país y ya no se debe de tolerar.



Apenas el fin de semana pasado López Obrador confirmó que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec será entregado para su administración a la Secretaría de Marina con el objetivo de evitar que sea concesionado a particulares.



Detalló que el corredor de 300 kilómetros que pretende unir el Pacífico con el Atlético, incluye la rehabilitación de las vías del Ferrocarril del Istmo, así como la construcción de 10 parques industriales.



El presidente señaló que este proyecto es financiado con presupuesto público y no se recurre a créditos porque su administración ha ahorrado.