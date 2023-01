Crimen no está ganando la guerra contra las drogas: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez descartó que el crimen gane a las autoridades en la guerra a las drogas, aunque existan menores con problemas de drogadicción.Señaló que tan sólo este martes hubo seis narcomenudistas detenidos en el Estado, pero este problema no sólo corresponde a las autoridades atenderlo, sino que se tiene que involucrar toda la sociedad para evitar el consumo de drogas.García Jiménez indicó que se debe seguir insistiendo a la juventud que no tomen ese camino, que hablen con su familia, que se acerquen con sus allegados si tienen una problemática, mientras las autoridades en Veracruz seguirán insistiendo en que se mantengan en la escuela.Recordó que actualmente en el nivel preparatoria se hace un gran esfuerzo con la Federación, pues más de 350 mil jóvenes son becados para que no abandonen sus estudios, 95 mil más son apoyados por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y de esta manera se busca que los jóvenes se capaciten en algún trabajo o se mantengan en las escuelas.El mandatario estatal fue entrevistado luego de encabezar en Nogales la mesa de construcción para la paz, en donde al salir señaló que hay avances en las investigaciones de diversos actos delictivos que se han registrado en la zona centro y se va bien en este tema, pues este día no hubo homicidios y sólo se tiene el hallazgo de un cuerpo que tiene alrededor de diez días de haber muerto.Destacó que también hay resultados en Acayucan, en donde la tarde-noche del pasado lunes hubo ataques armados a negocios y casas.