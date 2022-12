Crimen organizado le pega al precio de la tortilla

Las cuotas que cobran los grupos criminales a los fleteros por entregar sus materias primas ha provocado que esto también sea factor para que el kilo de tortilla se haya elevado tanto en los últimos meses en Veracruz.El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla en México, Homero López García, ejemplificó que en el municipio de Tezonapa, en los límites con Oaxaca; los tortilleros han denunciado que la delincuencia no permite que las empresas de gas ingresen a surtir y por ello utilizan cilindros tradicionales que eleva el gasto para la producción."Un tema que prospera es de la inseguridad, en la zona limítrofe de Veracruz y Oaxaca, en Tezonapa, es donde grupos delincuenciales no están permitiendo que las gaseras entren a surtir y los compañeros ocupan cilindros de gas tradicional que es más caro, además puede haber una tragedia por la presión", afirmó.En este sentido reiteró que esto hace que el precio de la tortilla vaya más arriba porque los fleteros cobran más caro y los del papel tienen que dar mochada."Nos pone en tema muy difícil, entonces el precio de la tortilla ya no depende de los costos de los insumos sino también de la inseguridad, carreteras más inseguras donde los transportistas deben pagar seguros más caros y redunda en que cuesten más los insumos", afirmó.En su visita a Coatzacoalcos destacó que hay lugares donde hay 3 grupos delincuenciales distintos que piden 3 mil pesos a la semana y esto hace que no le rinda a los comerciantes.“Y si le quedas mal a un grupo va y se cobra, no es un tema de los cárteles, son residuos de grupos delincuenciales que han llegado, y no te queda más que aportar, México el tema de crecimiento económico se llama seguridad y educación, esto nos puede sacar adelante como país".Pese a lo anterior, explicó que el cierre de tortillerías por inseguridad es mínimo, incluso calculó que es solo del .6 por cierto, pues añadió que se ha tenido que negociar con los delincuentes para que comprendan que el negocio no es tan próspero como ellos creen."En sexenios anteriores veíamos que los costos eran de un peso por año, 6 por sexenio y ahora al no haber políticas públicas por incertidumbre, no es del estado, es por la situación en Ucrania, el gas, el transporte todo un compendio que hace que el precio se haya disparado tanto", finalizó.