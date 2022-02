Crimen pagaría a abogados para hablar contra delito de ultrajes, acusa Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que duda de algunos abogados que demandan derogar el delito de ultrajes a la autoridad pues detrás de ellos estarían líderes del crimen organizado.“Nos quieren desarmar legalmente, por eso yo dudo de algunos abogados que están pronunciándose contra ultrajes”, dijo en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, este martes.El Mandatario reiteró que 40 jefes de plaza han sido detenidos con dicho delito, por lo que ahora aprovecharían la petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre derogar y mandarían a los litigantes “a la Plaza Lerdo” de Xalapa para pronunciarse contra la Ley.“¿No creen ustedes que estos grupos delictivos estarían muy interesados de pagar uno que otro abogado para que dijera: ‘vente y vete a la Plaza Lerdo y a ver a donde puedas pero habla en contra de ultrajes porque nos la van a aplicar?’ Yo pienso que los grupos delictivos andan en eso”, dijo el Gobernador.La explicación de García Jiménez al respecto es que la adecuación del delito de ultrajes a la autoridad es una herramienta para poder actuar en contra de los grupos delincuenciales, por lo que algunos abogados que están en contra y piden la derogación del mismo podrían estar contratados por los propios delincuentes.“Tendrán que discutir los eruditos en materia penal, como hacerle para que, en el código penal de Veracruz, sea consecuente con el mandato constitucional, nosotros hicimos una reforma en razón de este mandato constitucional, para que sea prisión preventiva oficiosa cuando hay agresiones; nos quieren desarmar legalmente”, dijo.En este sentido, mencionó hechos violentos que se generan en enfrentamientos entre mismos grupos criminales, de los cuales advirtió nuevamente, no se permitirán en ningún punto de la entidad.“Nosotros no vamos a permitir venganzas, ya sea entre bandos de la delincuencia vamos por ellos, parejo, contra unos y otros, es la instrucción. Uno de los recursos legales es ultrajes y ahora nos los pueden quitar, no creen ustedes que estos grupos delictivos están interesados en pagar a algunos abogados, yo creo eso”, insistió el Gobernador.Recordó que son 40 jefes de plaza que en un principio fueron detenidos por el delito de ultrajes, sin embargo, son más de 60 los que se encuentran recluidos.“No son 40 jefes de plaza que henos detenido, son mucho más, 40 por ultrajes, pero hace unos meses eran 62 y eso presunción inocencia, no he dicho sus nombres para que no se sientan aludidos. Tenemos un arma jurídica para enfrentar con todas las de la ley. Sigue el operativo, el mensaje es clarito, aquí no vamos a tolerar ajustes entre grupos delictivos”, finalizó Cuitláhuac García Jiménez.