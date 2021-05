Crimen podría acceder a padrón de telefonía móvil; Gobierno no lo protegerá: Abogados

Al participar en el programa DefiendeTV por TeleClic.tv, abogados advirtieron del riesgo de un uso delictivo y de control gubernamental con los datos biométricos registrados dentro del Padrón Nacional de Usuarios de la Telefonía Móvil (PNAUT).



En la emisión de este lunes y bajo la moderación de Roberto Mercado, la penalista Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria calificó el PNAUT como “un control del Gobierno” enfatizó en el hecho de entregar los datos biométricos de una persona al Padrón, en ausencia de un Estado democrático capaz de salvaguardar los derechos individuales del usuario de la telefonía.



En ese sentido, consideró “falaces” los argumentos “a la ligera” de los defensores de la reforma a los artículos 180-ter y 180-bis Ley Federal de Telecomunicaciones.



“Con respecto a la utilización es distinta y sobre todo de la seguridad personal. Tú no utilizas en el SAT un dato biométrico para secuestro, no utilizas en un banco un dato biométrico para un secuestro pero sí se usa un celular para un secuestro”.



La abogada alertó entonces que el problema radica en la “clonación” de chips, toda vez que con el padrón se dispondrá a todas las instituciones con alcances respecto a delitos y de delincuencia organizada.



“Estamos viviendo un populismo, estamos viviendo una austeridad republicana en donde si no se invierte para la estructuras del Metro, ¿van a invertir en la protección personal de los usuarios del padrón?”.



Padilla Sanabria consideró un exceso dicha medida y advirtió que la delincuencia organizada posee tecnología avanzada capaz de clonar los chips con datos personales del usuario, aunado al poderío económico de los cárteles de la delincuencia organizada y la alta impunidad en el país.



“¿Tú crees que la delincuencia organizada no va a poder clonar un chip de un celular? Y cuando hablamos de un dato biométrico el primer dato de prueba que tendría un fiscal en materia de delincuencia organizada sería el dato biométrico, que revertiría la carga de la prueba y tendría que hacer determinar a la persona que está siendo investigada, imputada y vinculada a proceso, tendrá que demostrar que él no (cometió) esa extorsión, esa llamada de secuestro”.



Añadió que no existe justificación para implementar el Padrón de Usuarios, toda vez que existen instituciones y sistemas encargados de combatir la delincuencia organizada y la corrupción.



Por su parte, el abogado Ricardo Morales Carrasco calificó al PNAUT de un “grave error” por el impacto a los derechos más sustantivos de las personas, al ser cedidos a particulares.



Puso de ejemplo que el Articulo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales brinda facultades a la justicia para acceder al registro por medio de la “sábana” y de manera inmediata pueden intervenir las comunicaciones en casos de secuestro y desapariciones de personas para localizar a una persona.



“No encuentro la justificación desde el punto de vista legal y mucho menos constitucional del por qué los particulares entreguemos los datos biométricos para que un ente particular pueda disponer libremente de éstos”.



Consideró que se empodera a un ente privado por medio de la entrega de los datos personales a modo de configurarse como un “Gran Hermano” similar al de la novela “1984”.



“Creo en la finalidad pero no creo en los métodos que se están siguiendo, (…) no existe una justificación Constitucional y es indebido, como señala la Corte Interamericana de los Derechos Humanos; tenemos a todo visto una ley de carácter inconstitucional”, abundó.