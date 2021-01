Crimen se infiltró en Policía Municipal de Álamo, advierte Gobernador

En el municipio de Álamo continúa operando una banda delictiva, con cobro de piso a la población, comercio y se encuentra inmiscuida en la Policía Municipal, reveló el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, al asegurar que junto con su equipo de trabajo, acudirá las veces que sean necesarias a esa demarcación, hasta erradicar el problema.



Luego de la Mesa de Construcción por la Paz, realizada en ese municipio del norte del Estado, García Jiménez explicó que el objetivo de su visita es proporcionar mayor seguridad a la población y a los comercios, ya que en su última visita hace más de un mes, recibió la denuncia ciudadana de que continuaba el cobro de piso.



Por tanto, anunció que la visita de este miércoles fue para instrumentar operativos y dar con quienes están detrás de estas actividades delictivas.



“Y ver por qué siguen operando, en particular un grupo de las bandas delictivas, estamos tras de ellos”, sostuvo.



El Mandatario veracruzano recordó que en Álamo ya hubo una golpe fuerte a la delincuencia con la detención de personas que se encontraban inmiscuidas en la Policía Municipal y quienes presuntamente tenían contacto con un grupo delictivo, de lo cual el proceso se encuentra en marcha.



El mensaje, dijo, es claro, “no vamos a permitir que ningún grupo delictivo afecte a la población y a eso venimos, a proteger a la población”.



Sobre los asesinatos ocurridos en ese mismo municipio a principios de este año, sostuvo que hablará con el alcalde Jorge Vera para que se ponga un alto a estas situaciones, puesto que adelantó que de nueva cuenta un presunto delincuente se encontraba dentro de las filas de su Policía Municipal.



“No es posible que otro presunto delincuente también estuviera inmiscuido (en la Policía Municipal), vamos a estar en esto; no me voy a ir tan fácil, vamos a estar pendientes y a seguir con los operativos”.



Por tanto, García Jiménez se comprometió a seguir trabajando en esta situación que mantiene actos violentos en el municipio de Álamo, ya que a su decir, van dos veces que se cambia el personal de la Policía Municipal debido a las quejas y acciones ilegales, de manera que se continuarán rotando.



No obstante, dejó en claro que los elementos policiacos también están expuesto a ser corrompidos por la delincuencia organizada.



“Resulta y no es ajeno que estos grupos delictivos anden buscando la manera de corromper a todo mundo y no lo vamos a permitir, vamos a continuar con esto a fondo”.



Sobre estas acciones para evitar que continúen las irregularidades, dijo que será respetuoso de la autoridad municipal pero no dejará el tema y continuará con sus visitas al municipio.



Para finalizar y sobre un posible cambio de la Fiscal Regional, a quien acusaron de actos ilegales y corrupción, el Gobernador dijo que hablará con la fiscal general, Veronica Hernández Giadáns, ya que a ella corresponde esa determinación.