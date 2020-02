Crímenes de odio no se castigan en Veracruz, critica comunidad LGBT

El presidente de la Coalición Estatal LGBTTTI en Veracruz, Benjamín Callejas Hernández, reveló que no ha habido avance en las investigaciones de los asesinatos en contra de los integrantes de esta comunidad, lo cual indica que los responsables no están pagando por el delito que cometieron.



“Nos acercamos con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero y le recordamos que Veracruz ocupa el primer lugar con 32 asesinatos en lo que va de esta administración morenista. Pero como colectivos, estamos en mesas de trabajo interinstitucionales, ya nos reunimos con unidades de género para ver estrategias específicas, estuvo la unidad de género de la Fiscalía donde vamos a tener próximamente una cita con Verónica Hernández, encargada de la misma dependencia”.



Indicó que se tiene que dar seguimiento, no sólo a los casos que se han registrado durante esta administración, sino también aquellos que no han sido resueltos. Y es que dijo que no hay detenciones de los responsables. “De los 32 casos, ninguno ha sido detenido, ninguno se ha solucionado, es lamentable”.



Citó que hubo un caso que generó una recomendación de la ONU y que se mandató en el período de Miguel Ángel Yunes pero que no se ha resuelto, “son temas muy delicados y muy escabrosos, que desafortunadamente no se les ha dado solución y como representantes de los colectivos seguimos presionando para que se dé respuesta”.