Crímenes de odio se disparan en Veracruz y Fiscalía no ha resuelto ni uno

La Coalición Estatal LGBTTTI se manifestó afuera de la Fiscalía General del Estado para exigir que no se criminalice a las víctimas de crímenes de odio en Veracruz y solicitando además una reunión con titular del organismo, Verónica Hernández, ante la falta de resultados en estos casos.



Al respecto, el activista Benjamín Callejas Hernández recordó que en 2018 se perpetraron 28 asesinatos contra integrantes de esta comunidad; en 2019 fueron 32 y van 19 en el año en curso, sin embargo, la Fiscalía no ha resuelto ninguno.



Aseguraron que estos delitos se registran con más frecuencia en el sur del Estado, en municipios como Coatzacoalcos y Minatitlán, aunque también hay casos en Poza Rica, el puerto de Veracruz, Xalapa, Martínez de la Torre, Tlapacoyan Misantla, así como Córdoba y Orizaba



Recordó que en 2018 la ONU-DH hizo un llamado a la entidad a poner fin a los crímenes de odio en la entidad, sin embargo, la situación no ha cambiado hasta la fecha y homicidios como el de Abiram Hernández o el de Alaska Contreras Ponce, permanecen impunes.



Callejas Hernández acusó discriminación y desdén por parte de las autoridades de la Fiscalía hacia estos homicidios porque existe la tendencia de no investigarlos como crímenes de odio clasificándolos como crímenes pasionales o recientemente se relaciona a las víctimas con grupos delincuenciales.



Al respecto puso como ejemplo a Luis Paulino Ronzón Huerta, "La Brandy", de 34 años, y su madre María Luisa Huerta Melchor, de 72 años, asesinadas en Puente Nacional.



Insistieron una audiencia con la Fiscal General, reunión que se les ha negado con la excusa de la pandemia de COVID-19, aunque la fiscal Verónica Hernández mantiene juntas con instancias del Gobierno de Veracruz con normalidad.



“Se ha solicitado por todos los medios posibles una audiencia con la fiscal Verónica Hernández sin que hasta el momento se haya dado una respuesta favorable a que se abran las mesas de trabajo para poder atender esta problemática”.



Recordó que la mayoría de los integrantes de la comunidad LGBTTTI son activistas y luchan por sus Derechos Humanos, por ello consideró urgente la creación de una fiscalía especializada para garantizar una correcta integración de las carpetas de investigación.