Criminales pelean la “plaza” en Poza Rica, caerán todos: Gobernador

No se permitirá que la pugna entre grupos delictivos en Veracruz atente contra personas inocentes, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez durante su visita a Poza Rica.



Al término de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz, el Ejecutivo estatal aseguró que habrá resguardo de la población.



Sobre los hechos de violencia recientes en la región, principalmente en materia de homicidios, destacó que hay importantes avances en las investigaciones y, por lo tanto, no quedarán impunes las agresiones.



“En los últimos hechos que se han dado aquí, sobre todo en homicidios dolosos, no van a quedar impunes, hay avances, tenemos ya detectados objetivos, es decir, personas que presuntamente se están enfrentando por lo que ellos llaman el control de la plaza aquí en la región”, dijo.



De este modo, se comprometió a estar vigilante y dar con todos los que se disputan lo que llaman plaza, misma que incluye otros municipios como Tihuatlán y Coatzintla.



García Jiménez reiteró que su Gobierno no tiene ni tendrá pactos con la delincuencia, se manera que se continuará con el operativo de seguridad en la región, donde las acciones se reforzarán para brindar certeza a la población de esa zona del estado.



“Vamos a estar vigilantes, vamos a dar con todos ellos, como lo dije, este Gobierno no establece ningún tipo de pacto con los grupos delictivos como antaño que se favorecía a uno, vamos por todos ellos”, dijo.



Asimismo, el mandatario estatal evaluó los operativos permanentes de seguridad implementados en esa región del Estado y su reforzamiento, donde también se refirió al decreto donde se restringe la movilidad en 20 municipios para evitar contagios por COVID-19.



“Además, con Protección Civil se plantearon las acciones para reducir la movilidad en los 20 municipios con mayor número de casos positivos activos, a partir de mañana viernes hasta el domingo 30 de agosto”, finalizó.



En la reunión llevada a cabo en el Palacio Municipal de Poza Rica, acompañaron al gobernador integrantes del gabinete, mandos militares, navales y de la Guardia Nacional en la región; así como la Fiscal General del Estado y el Delegado de Programas Federales para el Desarrollo.