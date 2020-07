Criminales que Veracruz y Oaxaca lograron detener, salieron libres para asesinar

Aunque Gobiernos de ambos Estados han destacado logros, delincuentes que fueron capturados mediante el operativo coordinado de seguridad entre Veracruz y Oaxaca lograron burlar el sistema penal y salieron libres para luego asesinar a personas en la región del Papaloapan.Esto lo exhibió el mismo gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ante Senadores al participar en la mesa de trabajo “Hacia una Reforma Penal de todos y para todos”, organizada por la Cámara alta del Congreso de la Unión.Al abogar por modificaciones al Código Penal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, el mandatario acusó que “algunos juzgados se han convertido en la puerta giratoria para que los verdaderos responsables de la comisión de delitos evadan la justicia”.García Jiménez afirmó que aunque se ha logrado bastante desde que Oaxaca y Veracruz firmaron el pacto de seguridad el pasado 12 de febrero y aunque se ha puesto a disposición de jueces a más de un centenar de delincuentes, se han dado cuenta que esto "no ha sido suficiente".Ejemplificó el caso de una banda que se refugiaba en Veracruz y delinquía en la zona de Tuxtepec, municipio oaxaqueño que se conecta con la zona de Tierra Blanca y Tres Valles, en la región del Papaloapan, “donde algunas de estas bandas encontraron la forma de esconderse y estar delinquiendo del lado de Oaxaca”.El Gobernador detalló que gracias a un convenio entre ambas entidades se logró identificar a los integrantes de la banca y aunque se batalló para detenerlos, sin problemas salieron libres tras pasar por juzgados.“Con los convenios que hicimos entre ambos Gobiernos se logró que identificáramos a estos personajes, fuéramos tras ellos, nada fácil, vimos cómo la Policía Ministerial, la Policía del Estado batalló para detenerlos, los llevó ante los jueces y sin ningún problema volvieron a salir”.“Buscaron todas las artimañas, conocen ya bastante bien los procedimientos penales, locales, federales y lograron escabullirse. La medida cautelar obviamente la incumplieron, tenían que regresar a firmar, obviamente se sienten con un manto de impunidad y volvieron a delinquir”, dijo.García Jiménez reveló que salieron para ejecutar a aquellos que ellos creyeron los habían delatado o habían denunciado.“Después de ese suceso, tuvimos como unas 10 ejecuciones por esta misma banda; hoy se encuentran libres y esta es la preocupación que tenemos”, dijo ante Senadores y homólogos.Por esto, destacó que la ley es perfectible y puede haber modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales para garantizar que aquellos que infrinjan la ley reciban la pena correspondiente.Apenas el pasado 24 de julio, García Jiménez y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien también estaba presente en la reunión en el Senado, informaron que el blindaje de seguridad conjunto ha logrado reducir los delitos en ambos estados.“Redujimos en el Estado de Oaxaca 30 por ciento los delitos de alto impacto”, dijo Murat , mientras que Veracruz reportó una disminución de 25 por ciento en el mismo tipo de crímenes.A la mesa de trabajo en el Senado, que encabezó el presidente de la Junta de Coordinación Política Ricardo Monreal, también asistieron los gobernadores de Tlaxcala e Hidalgo, Marco Antonio Mena y Omar Fayad, respectivamente.De acuerdo a Monreal, se busca conocer las propuestas de los Estados para modificar o enriquecer las normas penales del país, asegurando a los mandatarios que no se legislará “hasta que ustedes nos puedan dar su opinión”.El Senador por MORENA señaló durante la reunión que a los gobernadores les compete particularmente el proyecto de reformar el Artículo 73 constitucional.“Para facultar al Congreso de la Unión a emitir un Código Penal Nacional y a homologar los tipos penales a nivel nacional, es un tema importante porque entre otras cosas establece la facultad de autoridades federales para conocer delitos en el ámbito local”, dijo.También se busca abordar, detalló, penas privativas de la libertad homologadas y las penas en materia sustantivas del fuero común.“El objetivo es la seguridad jurídica de las personas y la eficacia en la impartición de justicia que hoy es compleja debido a la existencia de 33 códigos penales”, dijo el Senador.Asimismo, Monreal explicó que busca crearse la nueva Ley General en Materia de Justicia Cívica, con la cual los conflictos entre ciudadanos y las faltas administrativas no escalen a delitos o a conductas delictivas y para favorecer como sanción el trabajo a la comunidad y la canalización a centros de tratamientos de infractores con problemas de adicciones y otros factores de riesgo.Por su parte, a nombre de sus compañeros, el Gobernador de Oaxaca resaltó que la discusión deberá basarse en cinco ejes:Fortalecer el sistema penal; recalcarse que habrá respeto y defensa de los derechos humanos; “lo más importante”, enfrentar con contundencia la impunidad, mejorando el marco normativo para no tener más policías en las calles.Y por último, fortalecer el derecho de las víctimas, grupos vulnerables como mujeres, niñas adolescentes, personas con discapacidad y proteger a las instituciones de procuración, administración y aplicación de la justicia.“Esperemos que con esta presentación se inicie el debate, no estamos esperando que lo presentado vaya directamente a un Pleno y se apruebe tal cual”, aclaró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, durante su participación.