Crisis debilitó economía xalapeña; vacaciones la harán repuntar: CANACO

Este miércoles durante la reunión del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de Veracruz, el presidente local de la CANACO, Carlos Luna Gómez, habló sobre el impacto sufrido en varios sectores económicos de la región.“Todo tiene un impacto en el precio de los productos, no únicamente se trata del incremento de costos por la inflación”, dijo.Luna Gómez refirió que productos de la canasta básica no tienen grave afectación, pues “son los que sostienen a las familias” pero el problema radica en cada campo económico del Estado ha sido afectado de diferente manera y por una combinación de causas.Saliendo de esta ola de COVID, mencionó, se proyecta que en Xalapa se generará mejor derrama económica con el impulso y fomento de actividades turísticas no tan solo en la capital, sino en toda la región.El presidente de CANACO consideró imposible definir a cinecia cierta el impacto que ha sufrido la economía, “pues varía y depende de cada rubro comercial”; asimismo, recordó que la cuestión pandémica sigue representando un obstáculo en la derrama económica, sobre todo para comerciantes que tienen como principal mercado a estudiantes, pues las escuelas todavía no son plenamente activas y hay suficiente gente que quera consumir.“Si tuviéramos que hablar de ponderación, las ventas generales han disminuido entre un 15-20 %”Sobre las próximas vacaciones de verano, Luna Gómez comentó que se planea explotar el atractivo turístico de la Capital y los municipios circundantes, proyectando un panorama alentador para el repunte económico.Mencionó que en toda la región, incluyendo los poblados vecinos de Xalapa, se busca impulsar la inversión de empresarios para formar espacios abiertos de gran atractivo para el turismo. Además, señaló que en Xalapa actualmente se realizan obras y rehabilitaciones en varias partes de la capital que “ahorita nos están afectando” pero una vez que concluyan representarán un gran impulso para la reactivación económica.Sobre este último punto, pidió a la ciudadanía paciencia durante esta etapa de reparación y obras en la ciudad, pues asegura que ello beneficiará a la población, “Algunas obras del Ayuntamiento van atrasadas, otras van muy rápido”.Finalmente, Carlos Luna Gómez se mostró conforme con la administración del alcalde Ricardo Ahued, haciendo una pequeña crítica sobre la coordinación de las obras que se llevan a cabo: “Estamos apoyando el proyecto de las obras en Xalapa, pero sí pedimos una mayor organización para terminarlas”.