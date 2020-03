Crisis del COVID-19 no aumentará el número de pobres en Veracruz

A pesar de la crisis económica que genere el COVID-19, en Veracruz no aumentará el número de pobres, indicó el secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, quien dijo que están suspendiendo actividades, pero no es un paro económico.



"Yo no lo veo así. Entiendo que tenemos un período de 12 semanas que nos han alertado porque el virus crece y se desarrolla, pero no estamos pensando, al menos la SEDESOL, en parar actividades nosotros. Seguimos así nuestro trabajo, tenemos que detener actividades".



Se le insistió si no considera que pudiera haber más pobres porque después de esta contingencia habría despidos, pero expresó que se trata de hacer un descanso para los adultos mayores, el período de resguardo para quienes acuden a las escuelas, pero no es un paro de actividades ni comerciales y productivas con el propósito de que se tenga un impacto menor.



Añadió que hasta el momento no se suspendió la actividad de esta dependencia, pues quienes trabajan en ésta, andan caminando en los territorios buscando a las personas que cumplan con los requisitos, las reglas de operación y cuando los identifican hay un trabajo de gabinete, de oficina que no requiere de reuniones multitudinarias.



"Tenemos la instrucción clara del gobernador de que las oficinas del Estado no paran actividades que sean esenciales, por lo cual no vamos a parar actividades, vamos a eliminar algunas que no son esenciales como foros, eventos masivos que sí son importantes, pero no son esenciales para el trabajo que hacen las secretarías".



Recordó que en Veracruz el 62 por ciento de los 8 millones y medio de pobladores tienen algún tipo de pobreza y pobreza extrema alrededor de un millón 400 mil personas.