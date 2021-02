Crisis económica por COVID afectará más a las mujeres, estima CEPAL

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) vaticina que los efectos económicos y sociales de la pandemia repercutirán de forma significativa en la autonomía de las mujeres, “por ello es preciso hacer esfuerzos para evitar que las múltiples crisis que se han desencadenado en el plano económico y social profundicen los nudos estructurales de la desigualdad de género en la región en el corto, mediano y largo plazo”.De acuerdo con el informe “La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad”, es urgente movilizar recursos públicos suficientes a fin de implementar medidas para hacer frente al COVID-19 desde una perspectiva de género.El estudio señala que, en el caso de las políticas de mitigación, se requiere amortiguar y compensar los efectos de la crisis en el empleo, los ingresos y la carga de trabajo de cuidados de las mujeres y el deterioro de sus niveles de bienestar, por ello las políticas de reactivación deben incorporar criterios de género en la selección estratégica de los sectores, los mecanismos y los instrumentos fiscales, así como en la reorientación de los incentivos.“Es importante tener presentes los efectos distributivos diferenciales de los paquetes de estímulo y otras medidas fiscales en el caso de hombres y mujeres. Además, se requiere avanzar en un pacto fiscal y de género que esté orientado explícitamente a evitar que se profundicen las brechas de género en el acceso al financiamiento y a cautelar los recursos para las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres”.El organismo encabezado por Alicia Bárcena considera que la fuerte contracción económica está afectando negativamente la ocupación y aumentando la precarización de las condiciones laborales en la región, lo que en el caso de las mujeres representa un retroceso de más de 10 años en su participación en el mercado laboral.“Se estima que la tasa de desocupación de las mujeres alcanzaría un 22.2 por ciento en 2020, lo que implica 12.6 puntos porcentuales de variación interanual. La mayor caída de la actividad económica se dio en el segundo trimestre de 2020, con repercusiones en las tasas de desocupación y participación que se evidenciaron en algunos países de la región”.“Una caída del PIB del 7.7 por ciento en América Latina y un aumento del desempleo de 10.4 puntos porcentuales (asumiendo las mismas tasas de participación de 2019), tendrían un efecto negativo sobre los ingresos de los hogares. Si se considera la sobrerrepresentación de las mujeres en los hogares pobres, alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas vivirán en situación de pobreza”.De acuerdo con evaluaciones de impacto realizadas por la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un 56.9 por ciento de las mujeres en América Latina y un 54.3 por ciento en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores en los que se prevé un mayor efecto negativo en términos del empleo, como el comercio, las industrias manufactureras, el turismo y el servicio doméstico. En México esta situación es más grave, ya que un 65.2 por ciento de las mujeres está empleadas en actividades de alto riesgo de pérdida de empleo, comparadas con un 44.9 por ciento de los hombres.El sector del comercio se caracteriza por concentrar una proporción importante del empleo femenino (un 21.6 por ciento de las ocupadas) y por una elevada proporción de empleo informal, esto representa un problema para las mujeres porque se proyecta que cerrarían casi 2.7 millones de microempresas formales en la región, por tratarse de un segmento con menores márgenes de ganancia y respaldos de capital.“Con estos antecedentes, el escenario para las mujeres comerciantes y productoras es aún más complejo. En primer lugar, porque se concentran en el segmento de empresas más expuestas a la crisis —las empresas pequeñas y medianas—; en segundo lugar, porque están sobrerrepresentadas en los sectores en mayor riesgo —por ejemplo, el turismo y el comercio minorista—, y finalmente porque enfrentan barreras estructurales de acceso al crédito”.“La industria manufacturera es otro sector clave ya que, a pesar de contar con mayores niveles de formalización, es considerado un sector que podría sufrir considerablemente como resultado de las interrupciones en las cadenas globales de suministro y el cierre de fábricas. Los cierres de estas industrias pueden provocar disrupciones en las trayectorias laborales de mujeres que tienen bajos niveles de calificación”.Derivado de lo anterior y para que las empresas lideradas por mujeres o aquellas que concentran una proporción elevada de mujeres empleadas sobrevivan a los efectos de la crisis, la CEPAL recomienda diseñar políticas de cierre de brechas digitales y medidas para sostener la liquidez y así proteger el empleo.El informe expone que sector de las actividades de alojamiento y de servicio de comidas (asociadas al turismo) también está altamente feminizado, ya que en la región un 61.5 por cientode los puestos de trabajo eran ocupados por mujeres en 2019. Además, es un sector en que el empleo de las mujeres se concentra en microempresas (un 69.5 por cientode las mujeres en este sector son empleadas en empresas de menos de 5 personas), que a menudo carecen de acceso al crédito, disponen de pocos activos y se prevé que se recuperarán de forma más lenta si no se ofrecen medidas fiscales y paquetes de estímulos específicos para que hagan frente a la crisis actual.A su vez, refiere, el trabajo doméstico remunerado es otro de los sectores fuertemente golpeados por la crisis, ya que, además de estar altamente precarizado, no puede ser realizado de forma remota. Muchas trabajadoras en este sector experimentan incertidumbre acerca de su salario y quienes han continuado asistiendo a su lugar de trabajo han visto aumentadas sus responsabilidades al tener que atender, por ejemplo, actividades relacionadas con el cierre de escuelas en los hogares donde viven niños y niñas.“También han tenido que incrementar los estándares de higiene para prevenir contagios e incluso hacerse cargo de la demanda de cuidados de la salud de los miembros del hogar en que trabajan. Esto, además de exponerlas al contagio de la enfermedad, les impone la realización de actividades para las cuales no están necesariamente capacitadas. En casos extremos, muchas trabajadoras están incluso siendo despedidas”.Algunos institutos nacionales de estadística de la región ya empiezan a publicar cifras sobre el mercado laboral, que evidencian este aspecto de especial preocupación, por ejemplo, en México, se informó en julio de 2020 una caída del 33.2 por cientoen el empleo femenino en el trabajo doméstico, puntualiza.Por otra parte, los especialistas refieren que, si bien existen sectores de la economía del cuidado, como la salud y la enseñanza, donde no se prevé un alto riesgo de contracción del empleo, las mujeres empleadas en estas áreas forman parte de la primera línea de respuesta al COVID-19. La presión sobre los sistemas de salud y las nuevas dinámicas en los servicios de enseñanza posiblemente tendrán fuertes efectos en las cargas de trabajo y las condiciones laborales de estas trabajadoras.El organismo dependiente de Naciones Unidas considera que las políticas fiscales deberían contribuir de forma simultánea y sinérgica a los objetivos de la reactivación económica y el cierre de brechas, asentándose en los principios de suficiencia, progresividad e igualdad.Para esto se requiere un nuevo pacto fiscal, que promueva la igualdad de género como elemento central para una recuperación sostenible, es decir, que esté basado en el análisis de los efectos diferenciados entre hombres y mujeres de las medidas fiscales impulsadas, para evitar la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y la reducción del financiamiento dirigido a las políticas de igualdad.Además, debe aumentar los niveles de recaudación de forma progresiva y movilizar recursos públicos adicionales para hacer frente a las necesidades crecientes de financiamiento; asignar en los presupuestos de gobierno recursos suficientes dirigidos a las políticas clave para las mujeres en el contexto de la pandemia, y promover paquetes de estímulo fiscal orientados a proteger los ingresos y el empleo de las mujeres afectadas por la crisis y su participación en la reactivación.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund