Crisis económica por pandemia amenaza al teatro independiente de Veracruz

Teatros independientes del Estado de Veracruz corren el riesgo de quebrar debido a la falta de apoyos durante la fase de emergencia sanitaria por la enfermedad del SARS-CoV-2.



"Los espacios están cerrados; si no encontramos la forma de sostenerlos, eventualmente van a caer y justamente es lo que estamos tratando de evitar (...) No se trata de que todos abramos porque las realidades del país son muy distintas. Se tendrán que ir abriendo conforme lo consideren pertinente pero sí necesitamos algo más de parte de ellos para llevar a cabo nuestras actividades" expresó Patricia Estrada, de Área 51.



Lo anterior fue expuesto en una conferencia coordinada con otros grupos teatrales de México y en donde plantean un diálogo con instituciones de Cultura el próximo jueves, a las 12:00 horas.



Tampoco existe certeza del "regreso a la normalidad" en la actividad teatral y por lo tanto, observaron la necesidad de que cada Estado coordine soluciones.



“En Veracruz tampoco hemos tenido diálogo con las instituciones y quisiéramos un acompañamiento no solamente de palabra sino que se comprometan a acompañarnos en la reapertura de los espacios, tanto en medidas sanitarias como en el acompañamiento para generar esa confianza en el público”, concluyó promotora.