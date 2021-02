Crisis económica por pandemia complica acceder a créditos para vivienda en Rio Blanco

Cientos de jóvenes o nuevas parejas que recientemente han contraído matrimonio, están imposibilitados de acceder a un crédito del Infonavit para la adquisición de una vivienda.



Las causas son variadas, pero las más comunes son el no reunir los puntos necesarios debido a la antigüedad laboral, el monto del salario y el precio de las viviendas, señalan expertos en el tema.



De acuerdo con el abogado Raúl Cisneros, experto en juicio civil y mercantil, la situación se complicó desde el año pasado cuando se perdieron decenas de fuentes de empleos derivado de la pandemia del covid 19.



En este año, se pretenden retomar activos y que la demanda actual sea atendida por el Infonavit, toda vez que lo anterior afectó el historial del particular y su antigüedad laboral.



Datos estimados sugieren la posibilidad de que un promedio de 150 solicitudes por año entre jóvenes de 22 a 32 años se están quedando rezagadas, como resultado de los costos elevados de las construcciones.



Cita el especialista que para la región del Valle de Orizaba se consideran montos para la adquisición de una vivienda que van de los 500 mil a un millón y medio de pesos que comprenden desde un condominio en un cuarto piso, a la posibilidad de obtener una vivienda propia de dos plantas en un lugar con una plusvalía regular.



Indicó que el mayor problema son los salarios ya que van desde los $120 pesos por día, a los 270, con lo cual se tienen que pagar diferencias para la adquisición de un condominio.



Otro problema es que no se está cumpliendo con la demanda para la ubicación de una vivienda pues la zona de Orizaba ya no cuenta con espacio suficiente y la plusvalía es tan elevada que resulta casi imposible, por lo cual se construyen complejos alejados de municipios conurbados enfocados más bien a la zona semiurbana y rural.