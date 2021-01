Crisis financiera de Universidad de Nayarit deja sin salario a 6 mil trabajadores

La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) intervendrá en el impago de sueldos de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) a sus académicos, anunció el dirigente de la organización Enrique Levet Gorozpe.“Precisamente vamos a Nayarit porque es la única universidad que no le ha pagado a los docentes, a los trabajadores. Es una universidad que está en una seria crisis financiera que no le permite tener los recursos suficientes para cumplir su obligación con los trabajadores”.El líder de la CONTU indicó que el diálogo lo sostendrán con autoridades del Gobierno del Estado, para abordar las opciones de pago para los trabajadores.Indicó que dicha situación la atraviesan 6 mil personas al servicio de la universidad nayarita, entre docentes, investigadores y administrativos.“Los trabajadores ya cumplieron con sus obligaciones, lo malo es que no les pagan”.El impago data desde el año pasado, cuando los trabajadores empezaron y retornaron de vacaciones sin cobrar salarios.Cabe referir que el líder de la CONTU ha revelado que al menos 40 mil personas al servicio de universidades públicas atraviesan problemas de remuneraciones por las crisis de solvencia de las escuelas.Es el caso de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Autónoma de Sinaloa, la Autónoma de Zacatecas, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y las de Benito Juárez de Oaxaca, la autónoma de Nayarit, Estado de México, Morelos y Chiapas.