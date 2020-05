Crisis financiera llega a la “cocina” del Hospital Regional de Río Blanco

Una aparente crisis financiera afecta desde este fin de semana al personal de salud al servicio del Hospital Regional de Río Blanco, donde prácticamente desaparecieron los alimentos preparados para dar paso a sándwiches y galletas, quedando sin trabajo de área decenas a cargo de Cocina.



La inconformidad se manifestó a través de empleados de cocina y personal del Hospital Regional de Río Blanco, quienes de manera intempestiva atestiguaron el cambio drástico del servicio que se otorgó durante años y que ahora se ve reducido en apariencia a una crisis financiera.



Afectados por esta situación son los trabajadores de área, a quienes no les avisaron, simplemente fueron retirados de la cocina, sin que hubiese una explicación de por medio, ocasionando molestia entre el personal.



Voceros quienes omitieron dar a conocer sus generales para evitar la represalia señalaron que, al ser trabajadores sindicalizados, no tuvieron mayores problemas, pues sus derechos laborales están protegidos y no fueron despedidos.



A cambio los reasignaron a otras áreas de trabajo, quedando de evidencia para muchos, lo que critican como un pésimo servicio, pues el personal médico, enfermeras, administrativo y quienes están a cargo de dos áreas vitales: “Urgencias y COVID” deben conformarse con un sándwich, galletas Marías y un pequeño plato de cereal.



"Los desayunos que dieron al personal no los dan ni en zonas rurales. Da risa, pero lo han de cobrar como un manjar. Súper negocio", comentaron y agregaron que ese desayuno no es nada nutritivo para aguantar una jornada de 12 horas, mucho menos para quienes están en el área COVID.



Cabe señalar que durante años personal a cargo del área de Cocina sirvió alimentos variados, a veces tacos, huevos o hot cakes, pero todo parece indicar que ahora deberán conformarse con raciones que ni siquiera la beneficencia que llega a entregar alimentos gratuitos a familiares de pacientes les sirven.



Ahora, una empresa particular, se encarga de la preparación de los alimentos para el personal y los pacientes del nosocomio, sin importar el tema de las dietas, la edad del paciente o las condiciones nutritivas para cada particular caso.