Crisis forense en México: se tardarían 120 años para identificar 152 mil cuerpos

Al momento, en México hay 52 mil cuerpos humanos sin identificar y debido a que se está frente a una “crisis forense de profunda preocupación”, que de no atenderse se llevarían 120 años para identificar los cuerpos.Y es que el país no cuenta con una política pública que aborde el flagelo de la desaparición de personas ni mucho menos con un proceso de investigación, análisis e identificación de cuerpos que aborde las crisis de desaparición y forense de manera integral, sobre todo porque la información forense está fragmentada e incompleta.Con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), al día de hoy existen, al menos, 52 mil cuerpos sin identificar.Ante ello, se carece de un censo de personas desaparecidas, no está sistematizada la metodología de toma de muestras genéticas, no hay una base de datos genética centralizada que permitan la confronta ordenada y la información genética que existe rara vez de contrasta y comparte.A lo anterior se le agrega la carencia de un censo sobre cuerpos no identificados en las fosas comunes y, en ocasiones, no hay trazabilidad de cuerpos que se encuentran ahí, ya sea porque están mal registrados o porque no se registran.Ante esa realidad, los actuales diputados federales reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para crear el Centro Nacional de Identificación Humana; reformas que este sábado entran en vigor.Con relación a las personas desaparecidas, si bien es cierto que los principios básicos señalan que la búsqueda debe priorizarse con vida, lo cierto es que, debido a la crisis forense, existe la posibilidad de que se les encuentre sin vida, en cuyo caso el Estado Mexicano debe dar una respuesta firme y respetuosa de la dignidad humana.Por lo que con las reformas que este sábado entran en vigor, se define una política pública nacional en materia forense con un enfoque diferenciado a las personas desaparecidas, por lo que fue necesario cambiar la visión metodológica, de un enfoque individual o tradicional, a uno masivo.