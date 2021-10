Crisis forense: Hasta 42 mil cuerpos sin identificar estarían en SEMEFOS y fosas

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno federal, Alejandro Encinas Rodríguez, advirtió que México vive “una crisis en materia forense” debido a que por años la Federación y los Estados no han estado a la altura ante el enorme rezago acumulado con la identificación de cadáveres.Al respecto, el funcionario federal reveló que registran 91 mil personas desaparecidas o no localizadas en México desde 2006, y se estima que entre 32 mil y 42 mil de estas personas podrían encontrarse en los Servicios Forenses o en las fosas comunes del país.“En México lamentablemente vivimos una crisis en materia forense, durante muchos años el tema del desarrollo de las capacidades institucionales en esta materia se postergó. Y hay que reconocer que el Estado, tanto en el ámbito federal, como en las entidades federativas, no ha estado a la altura de los requerimientos que el país exige en este tema”, dijo.Este miércoles, el Subsecretario asistió a la inauguración de la nueva Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en el municipio de Nogales, donde dijo esperar que estas instalaciones sean un “hito en materia forense en todo el país”.No obstante, aclaró que no sólo se trata de estar a la altura en materia de tecnología y con personal profesional, sino que se tiene que dar respuesta a las familias de víctimas.