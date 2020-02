Crisis por coronavirus en China abriría oportunidad a productores de cerdo en México

Ante el brote de coronavirus en China, hay una oportunidad para los pequeños productores de carne de cerdo repunten en el mercado nacional, aunque que se requerirá que este sector sea apoyado por el Gobierno.



En entrevista, el director del Grupo Promotor del Cerdo Mexicano A.C., Francisco Quintana Damián, dijo que ven grandes posibilidades por la crisis sanitaria en aquel país asiático.



“Inicialmente, el tema sanitario en la producción de cerdo que tienen ellos ha hecho que busquen comprar cerdo fuera de su país”, dijo.



Apuntó que por lo regular, quien abastece de carne a China para su consumo es Granjas Carroll, por ello dijo que hay una oportunidad de crecer, pues la demanda de cerdo que rondaba los 100 mil cerdos vivos mensuales, ahora se va incrementar por lo menos al doble.



Entonces, ese abasto que sería para el mercado nacional, podrían hacerlo los productores que no son de grandes empresa.



“Con el agujero que nos va a hacer Carroll con la exportación de cerdo, vamos a ver una presión de alza del precio del cerdo y eso nos va llevar a que el consumo disminuya, lo cual podría ser peligroso”, dijo.



No obstante, destacó que si el Gobierno Federal apoya, entonces los pequeños productores vislumbrarían un mejor futuro.



Indicó que el problema es que el Gobierno no quiere apoyarles en la inyeccion de fondos para las empresas pequeñas y que éstas incrementen su producción.



"Vemos complicado que los productores puedan crecer en tanto el gobierno no defina esquemas de apoyo; los grandes van a seguir creciendo".