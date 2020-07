Crisis por COVID-19 dispara asaltos y robos; comercios se pasan a la informalidad

El Coronavirus ha provocado grandes afectaciones en la situación económica, perjudicando a todos y causando el cierre definitivo de alrededor del 40 por ciento de las empresas afiliadas la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-Servytur) de Veracruz, la cual cuenta con más de 10 mil asociados, explicó su presidente José Antonio Mendoza García.Refirió que estos números no parecen reflejarse en la cantidad de locales cerrados en las calles pero es necesario recordar que la agrupación también reúne a personas físicas con actividad empresarial, las cuales han tenido que dejar de trabajar definitivamente.“Muchos de estos agremiados tuvieron que pasar a la informalidad, vendiendo artículos a sus vecinos, por teléfono o por catálogo para reactivar sus ingresos, derivado de la situación económica; mientras que los negocios que continúan abiertos son los que ofrecen artículos de primera necesidad, como medicamentos y alimentos. Estos últimos son los únicos que están manteniendo la base comercial”.Mendoza García indicó que la medida de los cierres ha desencadenado el desempleo y “a pesar de la buena operación que están teniendo todos los cuerpos policiacos, se ha visto un repunte de la inseguridad, que está lastimando a la población, porque hay muchas personas que ante esta difícil situación deciden inclinarse hacia lo más fácil, tomar lo ajeno. Tengo reportes de agremiados que han sido asaltados en la calle y muchos más de robos en comercios”.Señaló que la iniciativa privada ha buscado el apoyo del Gobierno para poder reactivar la economía o para solicitarle que se abra a la inversión o a los procesos de generación de créditos bancarios pero en todos los aspectos está cerrado.El Gobierno Federal y del Estado no han dado apoyos de manera general, como en otras ocasiones, especificó. La ayuda que hay es generada a partir de los mismos organismos empresariales, en los que los agremiados estamos ayudándonos unos a otros.El presidente de CANACO-Servytur comentó que, para subsistir, los empresarios han tenido que recurrir a créditos bancarios “pero es difícil obtenerlos porque la situación en estos momentos para las financieras es de incertidumbre y, si dan un préstamo, quieren tener la certeza de cómo se va a pagar, por lo que piden garantías y avales que muchas veces no se tienen a la mano. De cien, solamente cuatro comercios podrán conseguir un crédito en este momento”.Dijo que la CANACO-Servytur está trabajando para buscar un buen retorno a la normalidad, ofreciendo capacitaciones y el acceso a las nuevas tecnologías, para que puedan tener un repunte en la actividad económica, poder trabajar y retomar nuevamente el camino, cuando se diga que ya concluyó la pandemia.Por el momento, puntualizó, estamos trabajando a través de diferentes plataformas digitales y algunos comerciantes están aprovechando para vender en línea sus productos. “Por ejemplo, en la Cámara de Comercio creamos la aplicación móvil Compra Fácil Canaco, la cual es gratuita para que nuestros agremiados puedan vender sus productos y llevarlos a domicilio, esto los ha ido apoyando para mantenerse dentro de la economía pero su uso todavía no es generalizado”.Finalmente, pidió a la población que se cuide mucho ante el COVID-19, porque los últimos reportes indican que siguen incrementándose los contagios y las defunciones, “lo que nos lleva a pensar que la emergencia sanitaria continuará durante bastante tiempo”.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund