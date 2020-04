Crisis por pandemia provocaría que ciudadanos tengan que vender su patrimonio

Una vez que pase la pandemia se podría ir al alza la venta de terrenos, prevé el notario público número 13, Rogelio Hernández.



"La gente entrará en crisis económica y los bienes son para remediar males, es crítica la situación y hay mucha gente que tendrá que recurrir a la venta de su patrimonio".



Consideró que todos los sectores han sido afectados con la pandemia y no es privativo del país, sino de todo el mundo.



Por otra parte, dio a conocer que están trabajando a distancia, vía redes sociales o telefónica, hay temor de la ciudadanía salir a las calles y eso ha disminuido el trabajo.



Señaló que las notarías no han cerrado al ser de actividad esencial, pero están laborando por guardias y atendiendo a distancia.



En su caso dijo que la notaría tiene una página de internet habilitada y ahí vienen todos los requisitos para realizar trámites para todo lo que se requiera.



"Nosotros no cerramos, estamos trabajando, ahora la gente tiene miedo de salir, casi no hay trabajo, pero se prevé que en mayo a más tardar la gente empiece a vender sus propiedades, para eso son para estos tiempos difíciles", agregó.



También enfatizó que es necesario que la gente tenga documentos en orden sobre todo la gente de la tercera edad a quien conminó a realizar sus testamentos.