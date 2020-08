Crisis por pandemia ya es crisis económica: Diputado

La crisis sanitaria a causa de la pandemia del COVID-19 ya se convirtió en una crisis económica y si los tres niveles de Gobierno no hacen nada, en breve habrá una crisis de seguridad que se volverá un caos en todo el país, advirtió Gonzalo Guízar Valladares.



El diputado local manifestó que la inseguridad es una realidad ya que pese a la pandemia el fenómeno sigue presente y aumentando, por ello, las autoridades tienen enfrente una gran responsabilidad.



“Más allá de los egos y las soberbias se debe reconocer que el pueblo está gimiendo porque la inseguridad y la injusticia siguen prevaleciendo, los ciudadanos estamos a doble fuego”.



Exhortó a la Federación, a los Estados y a los Municipios que se concentren en materia de seguridad porque no basta con tener presencia policiaca, ya que pese a la Guardia Nacional siguen al alza los índices delincuenciales, sobre todo en Veracruz.



“La inseguridad no ha cesado y está fracasando la política en materia de seguridad y es preocupante que hoy Veracruz siga en los primeros lugares con ciudades como Coatzacoalcos Veracruz y Xalapa en donde no cesan los secuestros”.



Por otro lado, reconoció que Veracruz haya dejado la luz roja del semáforo epidemiológico para pasar a luz naranja, ya que significa la reactivación paulatina de la economía.



Sin embargo, señaló que para que siga cambiando dicho semáforo es necesario el compromiso de la población.



Exhortó a los ciudadanos de los 212 municipios de Veracruz a seguir las medidas preventivas y acatar las recomendaciones, “ojalá nos pongamos las pilas y salgamos a la calle con cuidado”.