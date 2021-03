Critica Alcalde de Veracruz semáforo verde para el Estado; es una “locura”

Luego de que la Secretaría de Salud, diera a conocer que el estado de Veracruz está en semáforo epidemiológico “verde”, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, consideró que es una mala decisión ante la temporada vacacional de “Semana Santa” y riesgo de re brotes.



Veracruz como municipio, se mantiene en semáforo “naranja”, pero la ciudad conurbada Boca del Río, ya está en verde, lo cual afirmó representa una locura.



Indicó que los contagios siguen y aún no hay condiciones para regresar a la normalidad.



“Tomaron la peor decisión en el peor momento, justo cuando se está haciendo un esfuerzo de sensibilizar a la gente, de la sana distancia en esta temporada vacacional. Yo ahorita vengo de Boca del Río, por ejemplo, allá no hay COVID, pero aquí sí a unos cuantos metros, es una locura”, dijo.



Si bien, es el deseo de todos que los casos de COVID-19 frenen, aún no se cuenta con el avance significativo de la vacunación a la población en la que se pueda confiar en la inmunidad de rebaño.



“Ojalá que sea así, todos deseamos en algún momento estar en verde, pero la realidad es que los contagios siguen, sigue habiendo gente que fallece, si la vacunación si bien ya empezó a tardar unos meses en concluir”.



Veracruz debe acatar las restricciones del semáforo en “naranja” y mantener ocupación en restaurantes y hoteles en 50 por ciento.