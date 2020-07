Critica Arzobispo que mujeres en Veracruz luchen por "el derecho" a abortar

El arzobispo de Xalapa Hipólito Reyes Larios lamentó que grupos feministas hayan promovido que el próximo 29 de julio, ministros de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analicen un amparo con el que se podría reformar el Código Penal en Veracruz para despenalizar el aborto.



“Ministros, van a hacer una votación sobre una apelación que hicieron algunos grupos feministas a favor de que haya más posibilidad del aborto. Me extraña que sean mujeres las que estén solicitando esto, lo ven como un derecho de la mujer. La mujer tiene muchos derechos, muy respetables y sabemos cuál es su dignidad, pero la mujer no es dueña de su bebé, sino son nuevas vida qué hay que cuidar”.



Durante la homilía crítico que aún persista un ambiente de muerte por la violencia en el país y en el Estado, agregando los fallecimientos por la pandemia, y el aborto.



“Vivimos en un mundo donde hay tantísima muerte por violencia, ahora por la pandemia, otras enfermedades y además por esto del aborto que se ha dado en muchos países y también en México, y ahora se quiere que en Veracruz tengamos oportunidades para poder realizar con libertad eso. Es difícil entender que el valor de un bebé se desperdicie tanto, se agreda o se vea como algo negativo o una amenaza para la mamá”.



Solicitó que las autoridades no se dejen llevar por modas o posturas agresivas y de muerte de algunos grupos.



“Ojalá y estos ministros sigan respetando la vida desde la concepción hasta la muerte, y no dejarnos llevar por ciertas modas o posturas de grupos que son muy respetables, pero que no coincidimos con esas ideas agresivas y de muerte”.



Al finalizar, felicitó a todas las mujeres embarazadas por ser valientes y continuar con el embarazo hasta los últimos días, pues dijo, los bebés tienen derecho a la vida.