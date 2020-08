Critica Barzón falta de estrategia para reactivación económica

No existe voluntad del Gobierno de México para definir una estrategia de reactivación económica, criticó la coordinadora de El Barzón de Resistencia Civil, María Teresa Carbajal Vázquez.



Dicha recuperación beneficiaría a los más de 2.7 millones de deudores mexicanos solicitantes de un diferimiento en el pago de los créditos con la banca privada.



"El Gobierno ha sido omiso definitivamente en diseñar y lanzar una estrategia de reactivación económica, (...) y a los hechos completos de la sociedad: el desempleo no ha dejado de generarse. Las personas siguen sin haber recuperado su capacidad de pago".



Agregó que el comercio en México y el país continua paralizado y no existe una fecha para retomar actividades laborales remuneradas.



"Ha sido clara la falta de una voluntad política para responder a esta necesidad a estos 2.7 millones de personas que aceptaron un beneficio del diferimiento de los pagos sin que ahora tengan la certeza de que van a poder pagar".



Cabe recordar que al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, la banca en México anunció "plazos de gracia" de entre cuatro a seis meses a los titulares de un crédito de nómina, al consumo, hipotecario o un autofinanciamiento.



En agosto de 2020, al cumplirse dicho plazo, pocas instituciones renovaron el compromiso de diferir pagos; a pesar de que muchos deudores no regularizan su situación.



Carbajal Vázquez reprochó que la banca privada supone un aparente retorno a la "normalidad" de los deudores, con una regularización de sus ingresos o de su capacidad de pago.



"Los apoyos fueron aceptados por 2.7 millones de acreditados, que a la fecha no tenemos certeza de que ya hayan recuperado su capacidad de pago, sus ingresos y de que estén en la posibilidad, al vencimiento del plazo, de poder nuevamente pagar".



La defensora exhortó a las personas no contratar nuevos créditos para pagar deudas, principalmente por el escenario de incertidumbre económica.



Indicó que en El Barzón de Resistencia Civil ha atendido a razón de 8 quejas por semana de personas afectadas por la conclusión de los plazos de gracia y la reanudación de los cobros.