Critica Iglesia que COFEPRIS avale extender vigencia de vacunas

El hecho de que algunas vacunas contra el COVID-19 que se están aplicando tienen fecha de caducidad el 30 de abril pero la COFEPRIS les extendió la vigencia, sí está generando desconfianza entre la población, afirmó la Iglesia Católitca."Si ya de por sí hay prejuicios ideológicos respecto a las vacunas por diversas teorías y se le suma algo con esa realidad puede generar duda y falta de certeza en la población", criticó el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez.Añadió que también esta situación puede ser el resultado de tener un manejo inadecuado de las dosis, de contener las vacunas cuando se debían aplicar desde antes."Esto hace volver a esperar que el manejo de las vacunas, especialmente ahora que se están inmunizados los menores de edad, vaya fluyendo, que no se detenga, que no se use con otros fines sino el cuidado de la salud de los mexicanos".Añadió que como lo dijeron los obispos hace tiempo en un mensaje, se desearía que la vacunación fuera más rápida y eficiente para que todos puedan acceder como derecho universal, tal y como sucede con las otras vacunas, especialmente los infantes pues al regreso presencial a clases necesitan ya estar inoculados.