Critica INECOL recortes que impiden combatir tráfico de fauna silvestre

En el Día Internacional de la Biodiversidad, este 22 de mayo, el investigador titular del Instituto de Ecología (INECOL), Juan Carlos Serio Silva, consideró como paradójico que este año, la Organización de las Naciones Unidas haya elegido como tema: "Nuestra Biodiversidad, Nuestra alimentación, Nuestra salud", pues justamente se relaciona con lo que está sucediendo a nivel mundial y la pandemia.



"Esta temática es hasta paradójica, donde hablan de la salud, de nuestra alimentación y supongo que a partir de esta alimentación mal concebida con animales silvestres que tienen genomas de virus y que no corresponden a lo que deberíamos estar consumiendo y lo que al final está provocando es que tengamos este problema de salud mundial".



Recriminó que por esta exacerbación de animales silvestres para el consumo, se haya ocasionado una mutación de un virus que ha provocado grandes repercusiones sociales, económicas y de salud.



"Todo esto es una evidencia de que nuestro trato hacia los recursos naturales pues evidentemente no es el correcto y por eso nos está fallando todo esto".



Explicó que toda esta problemática podría generar reflexión en la población para evitar un mal uso de los recursos naturales y de la biodiversidad.



Asimismo, criticó que en el caso de México, donde existe un gran tráfico de fauna silvestre, se sigue recortado el presupuesto para que haya más inspectores.



"Si no se hacen regulaciones, si se siguen cortando los presupuestos para que haya más inspectores. ¿Hasta dónde los Gobiernos son responsables de esto? Están queriendo apagar el fuego cuando ellos mismos lo están incendiando, (sic) por no tomar en cuenta con gran seriedad el cuidado de los recursos naturales", concluyó.