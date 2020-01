Critica Jazz Bustamante que Iglesia se meta en asuntos de la comunidad LGBTTTI

Jazz Bustamante, representante del Observatorio Nacional contra los Crímenes de Odio, criticó que los grupos religiosos y conservadores, así como la Iglesia, se estén involucrando en asuntos de la comunidad LGBTTTI, que no son de su injerencia.



"Los grupos religiosos y conservadores, así como la Iglesia, se están metiendo en agendas que no les corresponden, hablando con una moral que no les corresponde porque hablamos de normativas jurídicas. El mensaje que mandan a la sociedad es de polarización. La iglesia se debe dedicar a dar misa".



En ese mismo tenor, señaló que ante el aumento de casos de crímenes de odio a la comunidad LGBTTTI, es posible considerar que en la entidad existe una Fiscalía en estado de caos.



"Hubo un cambio en las personas que están en todas las fiscalías y entonces existe un caos en toda la Fiscalía y no tienen ni idea que existen causales agravantes".



Asimismo, manifestó que las ciudades con mayor número de asesinatos y agresiones son Coatzacoalcos, Veracruz Puerto, Xalapa, Banderilla, Emiliano Zapata y Papantla.



"Siguen siendo las altas montañas, zona centro, Xalapa, Banderilla, Emiliano Zapata, zona sur Acayucan y Coatzacoalcos", concluyó.