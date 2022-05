Critica lector a los conductores abusivos en avenida Murillo Vidal

Si bien ya la mayoría de los xalapeños sabemos lo complicado que se vuelve el tráfico en el entronque de Murillo Vidal con la carretera Xalapa-Veracruz, me he topado con mucha más frecuencia que mientras uno hace su fila correctamente sobre Murillo Vidal para hacer su incorporación, gran cantidad de autos particulares y taxis sobre todo, usan la lateral que debería utilizarse solo para ingresar al museo o al jardín de las esculturas, para adelantarse al carril de la derecha y hacer su imprudente incorporación al carril a la altura del museo o en la salida del jardín, provocando un tercer carril que sin duda atrasa más el tránsito del carril de baja, aunque en este punto no sé si son más imprudentes los abusivos que se brincan la cola o los que viendo que retrasan a su propio carril les ceden el paso.Sé que muchos criticarán esta situación, ya que desgraciadamente están acostumbrados a juzgar a la persona que hace las cosas correctamente y a aplaudir a los que se aprovechan de otros.Atentamente,(...)