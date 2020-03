Critica PRD lenta respuesta de Gobierno al coronavirus

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) exige a las autoridades federales que se genere una alianza con la iniciativa privada, para que apoyen con los espacios hospitalarios y médicos y se pueda atender de manera urgente la crisis por Coronavirus (COVID-19) que se presenta en el país.



Durante entrevista, el integrante de la Dirigencia Nacional Extraordinaria del PRD, Ángel Ávila Romero, asentó que aún es tiempo para coordinarse y generar dicha alianza, de lo contrario, los resultados serán “desastrosos”.



Y es que Ángel Ávila criticó que el gobierno de la 4T sea irresponsable con el tema del manejo de la salud, pues recordó que el año pasado, con la situación del dengue, se redujeron los presupuestos y se presentaron casos de manera exponencial en todo México, “y muertes al más del mil por ciento en comparación con otro años”.



Al respecto, señaló que ese fue el resultado de aplicar la lógica más irresponsable de no prever las cosas y no generar alianzas con la iniciativa privada para enfrentar este tipo de situaciones, lo que se repite con la pandemia de Coronavirus.



Las decisiones que se toman por parte de las autoridades, dijo, son con criterios ideólogos y no con criterios de Salud, por lo que el manejo de crisis ha sido un “desastre” que acarreará graves consecuencias para la vida de miles de mexicanos.



En este sentido, el líder partidista comentó que en Europa, cuando los hospitales se vieron rebasados por la pandemia, los hoteles prestaron sus espacios para que se atendiera a los pacientes, sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no ve la magnitud del desastre ni las políticas que se implementan en otros países, por lo que los resultados ya empiezan a estar a la vista; “apenas ayer se convocó al Consejo de Salubridad y no se dijo nada nuevo”.



En así que Avila Romero asentó que en el país falta liderazgo y seriedad ante una situación tan grave como esta, pero el presidente de la república prefiere continúar con sus giras, reuniendo a la gente.



“Como ayer en el evento de la Guardia Nacional y como lo hará en Oaxaca por el natalicio de Benito Juárez, donde congregará a más de 5 mil personas con el potencial riesgo de contagio, pero a Lopez Obrador lo que le interesa es su agenda”, puntualizó.



Por ello, desde la dirigencia nacional del PRD, Ángel Ávila exigió al gobierno de López Obrador que tome las medidas sanitarias y marque una directriz para enfrentar una gran crisis que está iniciando.



“Que informe cuales van a ser los incentivos fiscales para los pequeños medianos y grandes empresarios, para que no se pierdan empleos, no se cierren empresas; sabemos que pueden dejar de deducir algunos impuestos, diferir otros, puede haber planes de contingencia”, recomendó el líder perredista al criticar que el ejecutivo no dé a conocer los estímulos para el sector turístico, ya que viene la Semana Santa y habrá pérdidas incuantificables para los empresarios.



“Estamos ante un Gobierno de Morena que no escucha las recomendaciones de la OMS, ni de los empresarios y ni las exigencias de la oposición; estamos ante gobiernos sordos, soberbios y autoritarios que continúan apegándose a sus agendas”, expuso.



Para finalizar, Avila Romero dijo que en Veracruz “están peor”, ante la omisión del gobernador, quien mostró su “ineptitud” por no controlar los casos de dengue, lo que colocó a su entidad como el primer lugar en casos a nivel nacional.



“Eso agrava la situación, que de por si es difícil ante el brote de coronavirus tan agresivo como el que estamos viviendo”.