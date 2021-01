Critica Regidor de Teocelo labor del Consejo de Desarrollo Municipal

El regidor único de Teocelo, Luis Valencia López, recriminó que el Consejo de Desarrollo Municipal no ha invertido nada en infraestructura de salud, toda vez que este tipo de obras son las que en este momento hacen falta en el municipio.



Entrevistado, refirió que este Consejo existe como una promoción a la participación ciudadana en la toma de decisiones de los Ayuntamientos y su objetivo principal va enfocado a la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal.



“El ORFIS lo define como un órgano de planeación, programación, seguimiento, control y evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal. También tiene una estructura, está el presidente del Consejo que es el Alcalde, los ediles, el Secretario del Ayuntamiento y dos consejeros comunitarios y un vocal de control y vigilancia, estos últimos son cien por ciento de carácter ciudadano”, detalló.



Y es que acusó que ya debe haber un cambio de los ciudadanos que participaron en el 2020, ya que, según el edil, se trata de personas puestas “a modo” que sólo han visto por los intereses del Presidente Municipal.



“Para más tardar el 15 de enero tuvo que haber una convocatoria para la promoción, instalación, integración y capacitación de este consejo, en 2018 fue un consejo, para este 2021 pediremos el cambio, porque no han sido ciudadanos activos, como tal este Comité se instaló a modo, para dar seguimiento a las obras que al Alcalde se le ocurran”, aseveró.



Agregó que este Consejo debe consultar a la ciudadanía sobre las obras que hacen falta, por ello advirtió que pedirá desde el Cabildo el cambio de nuevos integrantes.



“Vamos a esperar la inversión del fondo y se pedirá el cambio de estas personas, el Ayuntamiento tiene que esforzarse más por la salud de los teocelanos, no sólo es desinfectar y que se haga una pasarela de esto”, criticó.