Critica Regidor de Xico reuniones de partidos políticos en localidades

El regidor primero de Xico, Eduardo Pozos Pérez, denunció que partidos políticos han efectuado reuniones en localidades, a pesar de la contingencia sanitaria que no permite conglomerar a personas.



Entrevistado, dijo que a través de redes sociales se ha hecho público que posibles aspirantes para ocupar un puesto público, no han respetado la cuarentena y han realizado hasta festejos con motivo del Día del Niño y otras celebraciones.



“Pedimos a la ciudadanía que se limitaran a no hacer reuniones masivas, no habría porque hacerlo pues la prioridad para todos debe ser la salud de los xiqueños, esto fue por acuerdo de Cabildo, desafortunadamente ha habido personas que no lo han respetado, más que nada partidos políticos o posibles aspirantes a candidatos han hecho reuniones pasándose por alto las disposiciones municipales”, detalló.



En este sentido, lamentó que de este modo puedan estar arriesgando a las familias, no obstante, rechazó que tenga conocimiento de la identidad de estas personas y a que localidades se acudieron.



“Hay gente que no lo entiende y está exponiendo a los niños y adultos a posibles contagios, aunque no tenemos casos confirmados pero no podemos ser irresponsables aglomerando a gente. Esto se ha hecho público a través de redes sociales y no se han podido identificar las localidades en donde hubo festejos por el Día del Niño”, señaló.



Del mismo modo, dijo que se exhortará al gremio magisterial a que evite realizar algún tipo de convivio o celebración durante este fin de semana, además de que se aplicará Ley Seca.



“También se exhortará mediante apercibimiento a los negocios no esenciales a que cierren sus establecimientos. Será desde el jueves hasta el 17 de mayo”, finalizó.