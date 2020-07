Criticados, locatarios del Mercado “Morelos” de Coatzacoalcos piden empatía a la población

Luego de haber quitado las vallas de los alrededores del Mercado “Morelos” bajo el argumento de estar bajos en sus ventas, locatarios del lugar fueron criticados y señalados de irresponsables.



Ante ello, respondieron que cumplen con las medidas que han solicitado las autoridades sanitarias, por lo que está garantizada la salud de los clientes y externaron que hace falta más empatía al respecto de la situación.



El tesorero de la unión de locatarios, José Antonio Urbina, manifestó, luego de conocer la opinión de secretarios generales de otros mercados, que es necesario que se conozcan todos los problemas que ha provocado la pandemia de Coronavirus, pues los comerciantes necesitan seguir trabajando.



Añadió que el retiro del cerco fue una petición que hicieron a las autoridades municipales y no se hizo sólo por desobediencia.



"La verdad ayer vimos en las noticias que habla Guillermina y son cosas que hemos visto todos los locatarios que hemos apoyado con todas las reglas sanitarias. Todos traemos cubrebocas, sólo me lo quité ahorita. Hemos estado bajo las órdenes de salubridad y Ayuntamiento. Nos hemos acondicionado acorde a lo que nos han pedido. La cuestión de Guillermina no la entiendo, porque tenemos entendido que fue ella de las primeras que pidió que se retiraran las vallas, ella no va contra el Ayuntamiento porque su esposo está en la nómina y si se opone, pues le dan cuello a su marido", dijo.



Agregó que actualmente hay trabajadores de la Dirección de Mercados enfermos de COVID-19, pese a que no están en locales, sino que realizan visitas en los centros de abasto.



Reiteró que los locatarios del Mercado “Morelos” lavan y asean sus locales de forma diaria, además de haber puesto por iniciativa propia vallas con madera.



"Aquí nadie pasa sin cubrebocas, nos pidieron que no dejemos pasar niños y adultos mayores y eso es lo que estamos acatando", finalizó.