Critican a Cabildo de Xalapa por excluir a asociaciones a favor de discapacitados

La presidenta del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI), Karina Martínez Vera, criticó la falta de convocatoria e inclusión de las asociaciones que defienden a las personas con discapacidad en la propuesta de creación del Consejo Municipal de Atención a Personas con Discapacidad.Además, cuestionó que se siga utilizando un lenguaje que muestra a la discapacidad como un padecimiento o una condición que "sufren" las personas, cuando a su decir, se debe avanzar hacia la eliminación de la discriminación y la búsqueda de espacios para su integración.Luego de criticar el no haber sido invitados a la instalación de la Comisión Edilicia de Atención a Personas con Discapacidad, la tarde de este miércoles en la sala de Cabildo, recordó que fueron las asociaciones civiles las que tocaron las puertas al Ayuntamiento para sumar ideas en favor de este sector vulnerable de la sociedad."Regidora presidenta (de la Comisión), Zabdy Asmaveth Quezada Valdez, usted dijo que ‘padecen’, la discapacidad no se padece, se padece la discriminación, es una condición la discapacidad; también dijo que es un problema y el problema no es la discapacidad, sino que se le ha invisibilizado y no se les permite participar", dijo.Asimismo, consideró que no sólo se debe tomar en cuenta un artículo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino que se deben revisar y atender los 50 artículos que la componen, así como el protocolo facultativo."Todos deben ser atendidos, es necesario cambiar esa visión médico rehabilitaria a un enfoque de derechos humanos, a un enfoque social de la discapacidad", exigió Martínez Vera.Ante el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, ediles, funcionarios municipales y personas con discapacidad, también criticó al titular del DIF Xalapa, Alejandro del Ángel Aguilar, quien según ella afirmó que se debió trabajar contra la discapacidad."Queremos que trabajen a favor de la inclusión, a favor del respeto a los Derechos Humanos, no ‘en contra’ de las personas con discapacidad, de ninguna manera. La discapacidad no se sufre, se sufre la vulneración de Derechos Humanos", externó la activista social.Ante sus cuestionamientos, Ahued Bardahuil aseguró que las puertas del Ayuntamiento siempre han estado abiertas para todas las personas, a quienes se les atiende tengan o no cita para la audiencia."Nosotros no comercializamos con la desgracia o con la necesidad de la gente. Además, no hacemos actos publicitarios de grupos o personas, respetamos a cada uno. Queda abierto a que cada uno participe, sin dirigirse a uno o a otro", aseguró el munícipe xalapeño.