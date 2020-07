Critican abogados de Orizaba que abran bares y Juzgados no

Abogados del Distrito de Orizaba se inconformaron afuera del Juzgado Segundo de Primera Instancia, para exigir que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, abra los juzgados y dé una solución a los litigantes, pues está detenida la impartición de justicia para todos quienes tienen un proceso jurídico.



"El Tribunal nos conoce, tiene modo de localizarnos, por ejemplo cuando nos quiere emplazar para cualquier asunto nos localizan pero hasta ahora no ha habido la delicadeza de preguntarnos qué necesitamos, cómo se va a resolver el problema".



Añadieron que los abogados de Córdoba en algún momento han tomado las instalaciones de algún juzgado y se les apoya, sin embargo, en Orizaba lo único que se busca es actividad y no entorpecer más la falta de operación de los juzgados.



Agregaron que en resoluciones, en oficios y en continuidad de los expedientes hay un 70 por ciento de rezago, pues los juzgados siguen cerrados, lo único abierto es una aplicación para hacer citas.



"Pero cada cita tiene una duración de 20 minutos para hacer la entrega de cada inicio, el problema es que es una APP que se satura y te manda decir que ya no hay lugar, que ya no hay fechas, es una aplicación que si cometes un error ya no lo puedes rectificar y volvemos a caer en la misma inactividad".



Dijeron que si en algún momento se piensa una actividad para el Poder Judicial a través de lo digital, entonces se tendría también que analizar que hay mucho personal que no se necesitaría.



De igual forma, apuntaron que todo ciudadano tiene derecho a la justicia pero el Tribunal Superior de Justicia del Estado se está preocupando por sus trabajadores aunque afecte a los ciudadanos. "Todo ya está trabajando, hasta los bares y cantinas van a trabajar y los Juzgados no, eso es increíble".