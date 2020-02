Critican carencias en hospitales del ISSSTE, en Veracruz

Carencias graves son las que prevalecen en el ISSSTE, como en el resto de las instituciones del sector salud, por lo que incluso un maestro falleció recientemente y se atribuye a la tardanza con la que se dotó del medicamento oncológico que necesitaba, afirmaron integrantes del Comité Sindical de trabajadores del Instituto Tecnológico de Orizaba.



El secretario general del Comité, Enrique Martínez Castillo, señaló que al Presidente de la República le hace falta información de cómo se encuentra el sistema de salud y que en esos puestos ponga a personas que conocen del tema, pues quienes están acudiendo al ISSSTE saben que no hay medicamentos, que no hay material quirúrgico y hasta gasas hacen falta.



Comentó que, por ejemplo, los trabajadores que acuden a atenderse y que tienen que recibir medicamento para un mes les dan sólo por 15 días y antes de que se les acabe deben regresar para que le den lo demás, es decir que no se tiene el abasto necesario de medicamentos.



Señaló que incluso hay compañeros que están optando por realizarse alguna intervención quirúrgica por fuera del Instituto.



Jorge Sánchez, secretario de Previsión y Asistencia Social del sindicato, comentó a su vez que hay unos 15 trabajadores que están acudiendo a atenderse a Veracruz por diferentes padecimientos, entre ellos el de cáncer.



Sin embargo, añadieron, una persona ya falleció debido a que tardaron una o dos semanas en darle su medicina y eso provocó que se agravara.