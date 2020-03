Critican “desdén” del Presidente de Congreso ante quejas contra Fiscalía por feminicidios

La directora del Instituto de las Mujeres de Xalapa (IMMX), Yadira Hidalgo González, reprochó el "desdén" del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rubén Ríos Uribe, ante las quejas contra Fiscalía de Veracruz por su forma de indagar feminicidios.Y es que el diputado local por Córdoba recomendó acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si se considera que la Fiscalía violenta derechos al clasificar asesinatos de mujeres como “homicidios” y no como “feminicidios”."Las personas como él y otras en esos cargos deberían conocer los protocolos para acudir a la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), no es de ‘ya me enojé y voy a la Corte Interamericana’. Para que un asunto llegue a la Corte tienen que pasar, de menos, dos años, no es así, no funciona", dijo Hidalgo González.A lo anterior recordó que los solicitantes primero deben agotar los aspectos legales presentes en el Estado y el país antes de acudir a la Interamericana."De entrada es una declaración sin sentido porque no se conocen los protocolos, es como ese tipo de desdén de 'si no te gusta, hazle así'", dijo.